На Кубани тренерам в селах начнут выплачивать по 1 млн рублей

В Краснодарском крае утвердили программу «Земский тренер», предполагающую единовременные выплаты в 1 млн руб. специалистам, работающим в малых населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Инициативу рассмотрели на 62-м пленарном заседании Законодательного собрания края. Программа направлена на решение кадрового дефицита в отрасли и стала частью Стратегии развития физической культуры и спорта Кубани до 2030 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Право на выплату получат тренеры, работающие в государственных и муниципальных учреждениях дополнительного образования, а также в физкультурно-спортивных организациях края. Условием является проживание в населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек, включая станицы, хутора и поселки.

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко отметил, что программа должна создать комфортные условия труда для тренеров за пределами крупных городов и «стать мотивацией продолжать историю кубанского спорта».

Подробный порядок участия в программе и получения выплат будет опубликован на сайте краевого Минспорта.

Анна Гречко