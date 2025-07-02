На улице Московской в Краснодаре заменили коллектор

В Краснодаре завершили замену участка канализационного коллектора под трамвайными путями на перекрестке улиц Московской и Зиповской. Работы выполнили специалисты «Краснодар Водоканала», сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара» Фото: Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара»

Сейчас сотрудники МУП «КТТУ» восстанавливают трамвайное полотно и контактную сеть. С 3 июля будет возобновлено трамвайное движение по улице Московской, отменяется временный автобусный маршрут №0. При этом ограничения для автомобилистов сохраняются — маршруты №21, №42, №62, №78 и №93 по-прежнему объезжают через улицу Байбакова.

В конце июня стало известно, что в рамках реконструкции подрядчик уже уложил 772 м труб от улицы 40-летия Победы до Зиповской и 360 м в сторону улицы Солнечной. Завершить монтаж коллектора на перекрестке и соединение двух участков сети планировали до 5 июля.

Проект реализовали в рамках концессионного соглашения. Общая стоимость реконструкции составила 200 млн руб., средства предоставлены концессионером.

Анна Гречко