На Московской в Краснодаре завершили более половины работ по замене коллектора

В Краснодаре продолжается реконструкция канализационного коллектора на ул. Московской. По информации мэрии, на сегодняшний день завершено более 50% всех работ — подрядчик уложил 772 м труб на участке от ул. 40-летия Победы до Зиповской, еще 360 м — в сторону ул. Солнечной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава города Евгений Наумов лично проконтролировал ход работ. Мэр подчеркнул, что основной проблемой остаются временные ограничения трамвайного движения, критически важного для жителей микрорайона. По его словам, подрядчик должен уложиться в сроки, чтобы восстановить маршруты к ближайшим выходным.

Сейчас на пересечении улиц Московской и Зиповской идут самые сложные работы — под трамвайными путями укладывают трубопровод открытым способом. За две недели, до 5 июля, здесь планируют смонтировать участок коллектора и соединить два участка сети.

Параллельно продолжается строительство колодцев и прокладка труб методом горизонтального бурения. Работы ведутся на глубине до восьми метров, без отключения водоотведения. На объекте ежедневно задействованы 30 рабочих и 11 единиц техники.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре специалисты «Росводоканала» приступили к финальному этапу замены канализационного коллектора по улице Московской. Стоимость реконструкции составила 200 млн руб. за счет средств концессионера.