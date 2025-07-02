МИД РФ предостерег россиян, планирующих поездки в Азербайджан

В министерстве иностранных дел России призвали россиян, находящихся в Азербайджане или планирующих туда поездки, учитывать текущую ситуацию в отношениях Москвы и Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если наши граждане находятся в Азербайджане или планируют поездки в эту страну, необходимо тщательно учитывать текущую обстановку»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Марии Захаровой по итогам брифинга.

На брифинге представитель МИД также заявила, что в Москве призывают Баку предпринять меры для возвращения отношений стран к уровню стратегического союзничества. По ее словам, все проблемные вопросы между государствами можно решить дипломатическим путем.

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли. В Азербайджане причиной их смерти назвали многочисленные травмы и повреждения. После массового задержания МИД Азербайджана выразил Москве протест. Вслед за этим правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. МИД РФ потребовал освободить задержанных.

О кризисе в отношениях Баку и Москвы — в материале «Ъ» «Конфликт по делам соотечественников».

Анастасия Домбицкая