В больницах остаются 36 пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск

На стационарном лечении находятся 36 пострадавших при атаке украинских БПЛА на Ижевск, в их числе двое детей. Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Шестеро пострадавших, в том числе ребенок, проходят лечение в федеральных центрах Минздрава России и больницах Москвы... Остальные пострадавшие, в том числе дети, в состоянии средней и легкой степени тяжести»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Утром 1 июля беспилотники ВСУ нанесли удар по оборонному предприятию в Ижевске. В результате погибли три человека, десятки пострадали. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в цехе предприятия начался пожар, открытое горение ликвидировали в тот же день. В Ижевске на ближайшие дни отменили все массовые мероприятия.

Подробности — в материале «Ъ-Удмуртия» «Повторный налет».