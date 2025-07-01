Бречалов рассказал об атаке на оборонное предприятие в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о ликвидации открытого горения на месте удара беспилотников в Ижевске. В своем обращении в Telegram-канале он подчеркнул, что атаке подверглось оборонное предприятие.

«Как вы все уже знаете, наше оборонное предприятие подверглось атаке со стороны киевского режима»,— сказал губернатор в своем обращении. Он отметил, что в цехе предприятия после удара БпЛА разгорелся пожар, но сейчас открытое горение удалось ликвидировать. Сейчас там продолжается проливка и разбор конструкций, а группировка, задействованная на тушении обеспечена питанием и ГСМ.

По словам господина Бречалова, вблизи места происшествия организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. Губернатор отметил, что он был нужен для тех, кто остался в результате атаки без связи и документов.

Число погибших, как сказал глава республики,— три человека. Еще 35 человек находятся в больнице — шестеро в тяжелом состоянии. В контакт-центре регионального Минздрава развернута отдельная линия психологической поддержки, а в больницах работают горячие линии для родственников пострадавших.

Александр Бречалов призвал жителей Удмуртии воздержаться от публикации и репоста данных из неофициальных источников. Введенный в регионе режим ЧС продлится до особого распоряжения.