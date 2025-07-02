Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены в Москву

Спецборт МЧС России доставил шестерых пострадавших в Москву из Ижевска, где ранее БПЛА атаковали предприятие. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В полете пострадавших сопровождали врачи отряда врачи и психологи МЧС России, а также специалисты Минздрава России.

Утром 1 июля беспилотники атаковали одно из предприятий Ижевска, в результате чего три человека погибли, 35 были госпитализированы. В республике ввели режим опасности БПЛА, а в Ижевске отменили все массовые мероприятия, запланированные на 1–2 июля.

Семьям погибших при атаке беспилотников ВСУ на ижевское предприятие выплатят по 1,5 млн руб. Пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб.