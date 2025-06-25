В Краснодарском крае отремонтируют 685 школ за 3 млрд рублей

В Краснодарском крае проводят ремонт 685 образовательных учреждений. На эти цели предусмотрено около 3 млрд руб, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По поручению главы Кубани особое внимание уделяют контролю за восстановлением 10 школ по национальному проекту «Молодежь и дети». Как отметила Анна Минькова, уже появились риски по срокам сдачи четырех учреждений в трех районах. Кроме того, в восьми школах, которые ремонтируют за счет краевого бюджета, еще не начали запланированные работы по обновлению пищеблоков.

Госпожа Минькова поручила проработать каждую проблемную ситуацию и подчеркнула, что любые задержки должны быть устранены своевременно, чтобы с 1 сентября дети приступили к занятиям в комфортных условиях.

В новом учебном году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 11 новых школ на 11,8 тыс. мест. В связи с этим в крае обостряется кадровая потребность: ежегодно требуется около 1 тыс. учителей. Муниципалитетам поручено усилить информирование о мерах поддержки педагогов.

Также вице-губернатор отметила, что на обновление учебников направят 2,4 млрд руб. С 1 сентября ученики 5–7-х классов начнут изучение истории по новой программе. Учебные материалы, по словам Анны Миньковой, должны быть доставлены во все школы вовремя и в полном объеме.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 2025 по 2027 год в Краснодарском крае планируют провести капитальный ремонт в 144 образовательных учреждениях. На эти цели намерены выделить около 3,9 млрд руб.

Анна Гречко