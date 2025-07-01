В малых городах Кубани строят 380 тысяч «квадратов» жилья

В Краснодарском крае в малых городах (за исключением прибрежных курортов) сегодня строится 380 тыс. кв. м жилья, что составляет 5% от строительства жилья в крае. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СК Dogma Фото: пресс-служба СК Dogma

По оценкам госпожи Змиевской, наибольшая девелоперская активность прослеживается в Армавире, Северской, Марьянской, Тихорецке, Гулькевичах, Новокубанске.

«Девелоперы редко обращают внимание на населенные пункты с населением до 200–300 тыс. человек. Однако рынки региональных центров сейчас насыщены предложением и достигли очень высокого уровня конкуренции, земельных участков вблизи центра и в старых спальных районах практически нет. Это в первую очередь характерно для Краснодара. Девелоперы вынуждены искать другие площадки для реализации проектов. Смещение вектора в сторону малых городов — это сравнительно новый тренд на южном рынке жилой недвижимости»,— комментирует эксперт.

По данным Macon, в первую девелоперы обращают внимание на ближайшие к региональному центру населенные пункты с хорошей транспортной доступностью. Сейчас также играет роль наличие промышленного производства, которое дает платежеспособный спрос.

По оценкам Macon, себестоимость строительства в малых городах в среднем может быть на 20–30% ниже в сравнении с региональными центрами. В первую очередь сказывается стоимость земельного участка, но также более простая концепция, низкая этажность, плотность застройки. Главное препятствие для крупных проектов в малых городах — это емкость спроса. Безрисковый масштаб проекта обычно — в районе 100–150 тыс. кв. м. В населенных пунктах с населением до 100 тыс. чел. — 20–30 тыс. кв. м.

Андрей Пугачев