Для туристов в Анапе подготовили 1,6 тысячи гостиниц и отелей

В 2025 году к летнему сезону в Анапе подготовили 1,6 тыс. средств размещения для туристов. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Российского союза туриндустрии Фото: пресс-служба Российского союза туриндустрии

Около 60% гостиниц и отелей, расположенных в Анапе, имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы на территории. Город-курорт стал лидером по количеству объектов, работающих по системе «все включено» — 68 штук.

К летнему сезону, по словам губернатора, благоустроили более 30 новых туристических маршрутов. Всего в Краснодарском крае их порядка 300. Туристам также доступны 211 экскурсионных маршрутов различной направленности, включая патриотические.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что сейчас на курортах Краснодарского края отдыхают 300 тыс. туристов. Всего с начала года регион посетили 5 млн человек. Для отдыхающих доступны почти 11 тыс. гостиниц и отелей, их вместимость составляет 247 тыс. номеров.

Алина Зорина