Апшеронский хлебозавод признали неплатежеспособным

Анализ финансового состояния ОАО «Апшеронский хлебозавод», в отношении которого ведется процедура наблюдения, показал, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По мнению арбитражного управляющего ОАО «Апшеронский хлебозавод» Александра Кулагина, в настоящее время видится целесообразным обращение в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством о признании общества несостоятельным и введении в отношении него процедуры конкурсного производства. При этом, как указано в сообщении, покрытие судебных расходов, выплата вознаграждения арбитражному управляющему, а также погашение кредиторской задолженности хлебозавода возможно за счет имущества предприятия.

Оценка хозяйственной деятельности Апшеронского хлебозавода показала отсутствие признаков преднамеренного банкротства общества, а также отсутствие оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства, в связи с возбуждением производства по делу о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора. Судебное заседание по итогам процедуры наблюдения в отношении ОАО назначено на 21 июля 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Апшеронский хлебозавод» зарегистрировано в 1994 году в Апшеронске. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Генеральный директор — Елена Чуркина. Убыток общества за 2022 год составил 15,3 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», процедура наблюдения в отношении ОАО «Апшеронский хлебозавод» введена в феврале 2025 года определением Арбитражного суда Краснодарского края. Из материалов дела следует, что в мае 2024 года в суд обратилось ООО «Торговый дом "Ульяновские известняки"» с заявлением о признании хлебозавода несостоятельным. Требования заявителя были мотивированы тем, что в 2021 году между Российским национальным коммерческим банком (РНКБ) и ОАО «Апшеронский хлебозавод» был заключен договор о предоставлении кредитной линии в размере 10,5 млн руб. Однако заемщик не выполнил обязательства по погашению кредита и уплате процентов. В ноябре 2023 года между Торговым домом «Ульяновские известняки» и РНКБ Банком был заключен договор уступки требования по кредитному договору.

В мае этого года «Ъ-Кубань» писал, что горела кровля одноэтажного здания хлебозавода в Апшеронске. Здание на тот момент, по словам местных жителей, было недействующим. По информации Научного журнала КубГТУ, булочно-кондитерский цех Апшеронского хлебозавода начал работу в 1969 году.

Дмитрий Михеенко