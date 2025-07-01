На Кубани ожидается сильный ливень и град

В Краснодарском крае с 1 по 3 июня ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, будет сильный дождь и град.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В течение трех дней жителей Краснодарского края местами ожидает дождь, гроза и ветер с порывами до 20-25 м/с. В реках юго-восточной территории региона и Черноморского побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды, местами с превышением опасных отметок.

Из-за ливня в Северском районе Краснодарского края затопило более 50 придомовых территорий и 20 домов. В Шабановском сельском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с последствиями непогоды задействованы силы РСЧС — 21 человек и 10 единиц техники.

Алина Зорина