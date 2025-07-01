В Северском районе специалисты начали откачку воды на подтопленных территориях

В Северском районе Краснодарского края специалисты приступили к ликвидации последствий ЧС. Для устранения подтоплений задействовали 21 человека и 10 единиц техники, сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В село Шабановское направили подразделения пожарно-спасательной службы и аварийно-спасательные команды «Кубань-Спас», а также муниципальные группы. Сейчас девять домов уже освободили от воды, всего подтоплено 11 домовладений и 50 прилегающих территорий.

В пункте временного размещения на базе школы №2 эвакуированных нет. Детей и взрослых вывезли из затопленного палаточного лагеря в поселке Мирном и вернули домой.

Также в оперштабе отметили, что в станице Пятигорской Горячего Ключа из-за ливня подтопило несколько улиц, дворов и хозяйственных построек. В доме культуры поселка Мирный организовали штаб, специалисты мониторят территорию. Для подворового обхода задействовали шесть единиц техники, включая мотопомпы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что из-за ливня в Северском районе Краснодарского края затопило более 50 придомовых территорий и 20 домов. В Шабановском сельском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина