ГК ТОЧНО и «Экоплант» подписали соглашение о сотрудничестве

Его ключевая цель — формирование узнаваемой и экологически выверенной ландшафтной среды на всех проектах застройщика

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Один из крупнейших девелоперов страны ГК ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) и ООО «Экоплант» — российский питомник декоративных растений — подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Его ключевая цель — формирование узнаваемой и экологически выверенной ландшафтной среды на всех проектах застройщика.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в Сочи в рамках международного форума недвижимости «Движение». Сделка знаменует собой начало масштабной трансформации подхода к благоустройству жилых кварталов. Теперь озеленение станет не завершающим штрихом, а частью архитектурной концепции с момента проектирования.

Первые шаги в рамках партнёрства были сделаны, когда компании начали совместную работу над созданием масштабного парка площадью 8,4 га в микрорайоне «Столицыно», который возводит ТОЧНО в Ростове-на-Дону. Проект реализуют в два этапа: на первом — разработают комплексное ландшафтное решение для всей территории, на втором — начнётся поэтапная высадка растений и благоустройство. По завершении строительства жители получат не просто квартиры, а готовую среду для жизни и отдыха.

«Перед девелоперами сейчас стоит задача со звездочкой – не снижая качества продукта, снизить его стоимость. Решение – в сотрудничестве с отечественными партнерами и производителями.

Соглашение с «Экоплан» –пример очень правильного решения, когда озеленение для комплексов выращивается заранее. Уже через 4 года саженцы деревьев станут взрослыми, и это хорошо в первую очередь для жителей, ведь они заселятся в зеленые уютные дворы», – подчеркнула директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Позитивный опыт было решено перенести и на другие проекты ГК ТОЧНО. Планируется, что в будущем питомник займётся не только проектированием, но и выращиванием растений под конкретные локации девелопера с учётом климата и архитектурного стиля комплексов в разных регионах присутствия.

Формирование единого «зелёного стандарта» озеленения может стать новой точкой роста для всей отрасли. На фоне растущего спроса на качественную городскую среду ГК ТОЧНО рассматривает благоустройство как долгосрочную инвестицию в формирование жилых микрорайонов нового уровня.

Алексей Пучков, генеральный директор Экоплант, выразил благодарность группе компаний ТОЧНО за доверие: «Мы верим в общее светлое и зеленое будущее, где жители каждого дома в каждом регионе России смогут иметь доступ к качественному озеленению и жить в гармонии с природой».

ГК ТОЧНО — один из лидеров девелоперского рынка России, входит в топ-3 крупнейших застройщиков по объёму строительства, признан самым динамично развивающимся девелопером страны по итогам 2024 года (по версии «ЕРЗ.РФ»). Компания возводит проекты в 8 регионах, 15 городах, включая Москву, Сочи, Казань, Тюмень и Екатеринбург. Общий портфель застройщика — свыше 6 млн кв. м недвижимости. «Экоплант» — один из крупнейших российских питомников декоративных растений. Предприятие специализируется на выращивании деревьев и кустарников для крупных ландшафтных проектов по всей стране.

ЖК «Столицыно»

ООО СЗ «Столицыно», ИНН 2366024462, проектная декларация на сайте нашдом.рф

Застройщик входит в ГК ТОЧНО