Объем инвестпортфеля Новороссийска превысил 300 млрд рублей

После ПМЭФ-2025 объем инвестпортфеля Новороссийска превысил 300 млрд руб., в рамках форума удалось заключить 11 соглашений на 115 млрд руб. Об этом глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в интервью РБК+Юг и Северный Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Логашев Фото: Виктор Логашев

К апрелю 2025 года в инвестпортфель города-героя были включены 25 проектов на 185 млрд руб. На строительство и комплексное развитие территорий направлено 54,2 млрд руб., в транспортный комплекс вложат 53 млрд руб., на развитие потребсферы — 19,1 млрд руб., а в сельское хозяйство — 18,2 млрд руб.

В 2024 году на ПМЭФ Новороссийску удалось заключить 10 инвестиционных соглашений общей суммой почти на 90 млрд руб. По данным главы города, все проекты активно реализуются инвесторами.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске появится глубоководный терминал за 120 млрд рублей, проект планируют реализовать к 2027 году. Детали инвестпроекта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор «Новороссийского морского торгового порта» Сергей Киреев обсудили на полях ПМЭФ-2025.