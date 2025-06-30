В Ростове-на-Дону завершают капремонт школы за 745 млн рублей

В Ростове-на-Дону завершается капитальный ремонт школы №92 на пр. Стачки. Здание на 558 мест построили более 60 лет назад, и с тех пор масштабного обновления не проводили. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На восстановление направили 745 млн руб. по областной программе «Развитие образования». Работы стартовали в апреле прошлого года. За это время строители укрепили фундамент и несущие конструкции, обновили кровлю и фасад, установили новые окна. Подрядчик завершает внутреннюю отделку, проводит пуско-наладочные работы и благоустройство территории. Строительная готовность превышает 90%, пояснили в ведомстве.

По информации пресс-службы, на оснащение учреждения выделили 164,8 млн руб. из областного и местного бюджетов. Закупили мебель, компьютеры, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование, оборудовали пищеблок. Также обустроили площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки и футбольное поле. Школа откроется в новом учебном году.

«Здесь появятся два новых направления — инженерное и IT, заработают классы 3D-моделирования и робототехнологий, а также центр детских инициатив, школьная телестудия и многое другое»,— отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в 2025 году продолжится капремонт 49 школ и детских садов в 31 муниципалитете. На данные цели выделено более 13 млрд руб.

Валентина Любашенко