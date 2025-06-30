«Коммунисты России» в Алтайском крае избрали нового лидера

Юлия Гаазе избрана первым секретарем регионального комитета партии «Коммунисты России» в Алтайском крае. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ее предшественник на этом посту Сергей Матасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В качестве одной из приоритетных задач регионального отделения в сообщении названа подготовка к выборам 2026 года. В будущем году, помимо депутатов Госдумы РФ, жителям Алтайского края предстоит избрать новый состав законодательного собрания региона.

25 июня на сессии заксобрания господин Матасов досрочно сложил депутатские полномочия. «Пришло время дать дорогу новой энергии, новым идеям и новым силам. Уверен, что наша партия должна постоянно обновляться, чтобы оставаться современной и эффективной»,— заявил он ранее, объясняя свой уход с поста первого секретаря.

Как писал «Ъ-Сибирь», Сергей Матасов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его уже начал рассматривать суд.

Валерий Лавский