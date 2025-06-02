Суд рассмотрит дело депутата, возглавлявшего «Сталин-центр» в Барнауле

В суд направлено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Алтайского края (АКЗС). Ему вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Сергее Матасове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с 2021-го по 2025 годы фигурант дела, будучи зампредседателя постоянного комитета краевого заксобрания по правовой политике и местному самоуправлению, организовал фиктивное трудоустройство двух родственников на должности помощников депутата. В минфин региона, а также АКЗС, считают следователи, Сергей Матасов предоставлял фиктивные документы, согласно которым трудоустроенные родственники якобы выполняли свои обязанности. Полученные зарплаты они в действительности передавали депутату.

В общей сложности ущерб региональному бюджету превысил 3,2 млн руб., установили правоохранители. Как писал «Ъ-Сибирь», о возбуждении уголовного дела в отношении депутата стало известно в начале марта 2025 года.

Политическую карьеру Сергей Матасов начал в составе партии КПРФ, где был назначен вторым секретарем краевого ЛКСМ. В 2021-м был избран депутатом заксобрания по партийному списку «Коммунистов России». В декабре 2023-го, в том числе по инициативе Сергея Матасова, в Барнауле открылся «Сталин-центр», который возглавил депутат.

Александра Стрелкова