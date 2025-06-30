В ночь на 30 июня ПВО сбили два БПЛА над Азовским морем

В ночь на 30 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Попытка атаки БПЛА зафиксирована в промежутке с 23:00 29 июня до полуночи 30 июня по московскому времени. Информация о пострадавших или повреждениях не приводится.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что вечером 29 июня было приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины ограничения движения официально не уточняются.

Кроме того, на территории Краснодара вечером 29 июня была объявлена беспилотная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе были разослано системой РСЧС около 23:44 по мск. Жителям города рекомендовали соблюдать меры предосторожности: находящимся в помещениях советуют отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления — коридорах или кладовых. Горожанам на улице следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Анна Гречко