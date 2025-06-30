Движение по Крымскому мосту временно перекрыли вечером 29 июня
Вечером 29 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины ограничения движения официально не уточняются.
Как ранее стало известно, по состоянию на 19:00 по мск более 500 автомобилей ожидали досмотра со стороны Тамани. Затор на автоподходе к переправе со стороны Краснодарского края образовался в воскресенье около девяти утра. В пиковые часы число машин в очереди достигало 890. Среднее время ожидания составляло около трех часов.