Движение по Крымскому мосту временно перекрыли вечером 29 июня

Вечером 29 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины ограничения движения официально не уточняются.

Как ранее стало известно, по состоянию на 19:00 по мск более 500 автомобилей ожидали досмотра со стороны Тамани. Затор на автоподходе к переправе со стороны Краснодарского края образовался в воскресенье около девяти утра. В пиковые часы число машин в очереди достигало 890. Среднее время ожидания составляло около трех часов.

Анна Гречко