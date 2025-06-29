В Краснодаре вечером 29 июня объявили беспилотную опасность

На территории Краснодара вечером 29 июня была объявлена беспилотная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе были разослано системой РСЧС около 23:44 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителям города рекомендовали соблюдать меры предосторожности: находящимся в помещениях советуют отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления — коридорах или кладовых. Горожанам на улице следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Пассажирам транспорта советуют покинуть автомобили и найти укрытие.

При обнаружении упавшего БПЛА жителей просят немедленно звонить по номеру 112.

Ранее в ЕДДС Краснодара пояснили, что подобные оповещения рассылаются в случаях, когда вблизи границ краевой столицы фиксируются беспилотные летательные аппараты или другие потенциальные источники угрозы. В ведомстве также отметили, что такие сигналы не свидетельствуют о прямой атаке на город.

Анна Гречко