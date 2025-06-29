Главные новости к утру 29 июня

В Сербии прошли антиправительственные протесты, которые обернулись столкновениями протестующих и полиции. Шестеро полицейских и двое граждан получили травмы, больше десяти человек были задержаны. Силовики, по данным СМИ, использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты, но в руководстве сербской полиции это отрицают. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов.

Верховная Рада готовит законопроект для проведения выборов на Украине, о чем сообщил председатель парламента страны Руслан Стефанчук. Он отметил, что депутаты готовят различные сценарии осуществления голосования, зависящие от того, как закончится военный конфликт с Россией.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется всего несколько месяцев. Несмотря на то, что США причинили серьезный ущерб ядерным объектам республики, «кое-что там сохраняется», и Иран все еще имеет возможности заниматься этим технологическим процессом, сообщил он.

В Ивановской области гражданку Украины и уроженку Серпухова заочно приговорили за убийство военнослужащего. По версии следствия, они отправили 29-летнему капитану Константину Нагайко посылку с бомбой внутри. Женщины объявлены в международный розыск.