Школы Краснодарского края в 2025 году оканчивают 24,5 тысяч выпускников

Из школ Краснодарского края в 2025 году выпускаются 24,5 тыс. одиннадцатиклассников. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Торжественные церемонии вручения аттестатов состоялись 28 июня. Приемная кампания в вузы началась 20 июня и проходит в соответствии с установленными сроками.

Информацию о распределении выпускников по направлениям поступления и доле абитуриентов, планирующих продолжить обучение в вузах Кубани, в министерстве пока не раскрывают. Ведомство уточняет, что на территории края работают более 30 вузов и филиалов, в том числе КубГУ, КубГТУ, КубГАУ и другие учреждения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году экзамены предстоит сдать 80 тыс. девятиклассников и 27 тыс. выпускников средних школ. Для обеспечения проведения испытаний привлекли порядка 29 тыс. профессионалов.

Вместе с тем, за период проведения ЕГЭ 2025 года по состоянию на 20 июня с экзаменов были удалены 16 участников за нарушение установленного порядка. В 15 случаях причиной послужило использование справочных материалов, в одном — наличие мобильного телефона.

Анна Гречко