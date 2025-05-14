На Кубани 107 тысяч школьников в 2025 году сдадут итоговые экзамены

На межведомственном совещании обсудили готовность Краснодарского края к проведению государственной итоговой аттестации. В 2025 году экзамены предстоит сдать 80 тыс. девятиклассников и 27 тыс. выпускников средних школ, сообщает в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для обеспечения проведения испытаний привлекут порядка 29 тыс. профессионалов. Все пункты проведения экзаменов будут обеспечены бесперебойным электроснабжением с обязательным наличием резервных генераторов и дежурных электриков. Отдельное внимание уделят проверке систем вентиляции и кондиционирования.

Безопасность участников названа приоритетной задачей. Накануне испытаний кинологическая служба проведет обследование всех пунктов проведения экзаменов, а во время тестирования на местах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.

Особые условия создадут для учащихся с хроническими заболеваниями. Медицинские работники получат информацию о таких выпускниках, чтобы заблаговременно подготовить необходимые препараты. Для 62 выпускников с диабетом первого типа сделают исключение — им разрешат использовать мобильные телефоны непосредственно в аудиториях для контроля уровня глюкозы под наблюдением организаторов.

Ситуационно-информационный центр в этом году разместят на базе Кубанского государственного технологического университета. В учреждении будет осуществляться мониторинг проведения экзаменов одновременно во всех учебных заведениях региона. Кроме того, онлайн-трансляция испытаний будет доступна на портале СмотриЕГЭ.

Анна Гречко