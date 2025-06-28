В Анапе спецтехника очистила 6,7 километра береговой линии

В Анапе продолжается механизированная очистка пляжей с помощью специальной техники, уже очищено 6,7 км пляжей. Как сообщает региональный оперштаб, на карте очищенные от мазута участки отмечены оранжевым цветом; зоны, где продолжаются работы, выделены синим; а зоны, куда техника еще не зашла,— красным цветом.

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Процесс очистки спецтехникой включает многократное просеивание верхних слоев песка, удаление загрязнений, переворачивание грунта на глубину до 70 см, выравнивание, просушку и повторное просеивание.

В пятницу 27 июня завершили очистку участка пляжа от «Фея-2» до «Джемете-2». Сейчас техника работает между «Джемете-2» и пляжем «Солнечный». После завершения работ пробы песка направляют в Роспотребнадзор для анализа.

На сегодня временно закрыты 141 пляж Анапы и девять пляжей в Темрюкском районе. Мониторинговые группы продолжают патрулировать пляжи Анапы, предупреждая туристов о запрете купания и последствиях контакта с мазутом. Ранее в оперштабе опровергли распространяемую в соцсетях и телеграм-каналах информацию о якобы вывозе чистого песка с побережья Анапы, назвав ее фейком.

Андрей Николаев