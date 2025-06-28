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На пляжах Анапы продолжают патрулирование

Мониторинговые группы продолжают патрулировать пляжи Анапы, предупреждая отдыхающих о запрете купания и вероятных последствиях контакта с мазутом. Об этом сообщает Оперштаб Кубани.

Фото: Саркис Айвазян

Фото: Саркис Айвазян

Специалисты поясняют, что мазут может вызвать кожные заболевания, аллергические реакции, отравление и проблемы с дыханием.

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В Анапе и Темрюкском районе введен запрет на купание на 141 пляже из-за разлива мазута. Краевой оперштаб сообщил, что пляжи закрыты для безопасности отдыхающих.

Для информирования отдыхающих установлены баннеры и знаки, запрещающие купание. Звуковое оповещение ведется с вышек спасателей, чтобы все посетители были в курсе запрета.

Андрей Николаев

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