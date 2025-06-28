Хуситы ударили ракетой по израильскому городу Беэр-Шева

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по объекту в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

По его словам, хуситы провели «качественную военную операцию», атаковав баллистической ракетой «Зульфикар» «чувствительный» объект. Операция прошла успешно, приводит слова представителя хуситов телеканал Al Masirah.

Яхья Сариа добавил, что на прошлой неделе повстанцы с помощью ракет и БПЛА атаковали военные объекты в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против иранской ядерной и оборонной инфраструктуры. В ответ Иран обстрелял израильскую территорию. Хуситы поддержали иранские власти. 22 июня США присоединились к Израилю и ударили по ядерным сооружениям в Исфахане, Натанзе и Фордо. 24 июня Иран и Израиль договорились о прекращении огня.

Подробности конфликта — в материале «Ъ» «Израиль выглядывает из окопа».