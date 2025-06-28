Горелкин рассказал, что нужно для восстановления работы YouTube в России

YouTube в России технологически начинает «медленно умирать», заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, для восстановления работы платформы компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и провести технологическое обновление своей CDN-сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как утверждает господин Горелкин, трафик YouTube упал почти на треть. «И замедление дало хороший буст развитию (российских.— "Ъ") видеохостингов. И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком»,— сказал депутат в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

По состоянию на февраль Google задолжал России более 21,5 млрд руб. Долг возник по 33 исполнительным взысканиям, возбужденным с ноября 2022 года. Компанию регулярно штрафуют за нарушения российского законодательства. Кроме того, в 2024 году несколько российских телеканалов потребовали от Google выплатить им 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями) за отказ восстанавливать их аккаунты в YouTube.