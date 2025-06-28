Глава Белоярского призвал увеличить число центров помощи бойцам на Среднем Урале

Глава Белоярского округа Григорий Вихарев призвал аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) рассмотреть опыт района по созданию первого муниципального центра психологической помощи ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям в Свердловской области. «Попросил рассмотреть предложение о масштабировании проекта по созданию центров оказания психологической помощи и проведения обучающих психологических курсов для ветеранов боевых действий»,— рассказал он на полях форума «Патриоты Урала» в Ельцин-центре в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Вихарев

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Григорий Вихарев

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Господин Вихарев подчеркнул, что в муниципалитетах должна быть выстроена централизованная работа по психологическому восстановлению жителей, вернувшихся из зоны проведения СВО. «Это соответствовало бы времени. Первые, кто их встречает, тех, у кого деформирована психика, они под окнами проходят, когда идут домой — это муниципалитеты. Так как мы не знаем, как правильно это делать, это должно быть централизовано, с точки зрения вертикали выстроено»,— сказал он.

Первый муниципальный центр психологической помощи ветеранам СВО в Свердловской области открыли на территории Белоярского округа в апреле. В нем бойцы могут получить лечение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и коррекцию тревожных состояний.

Форум «Патриоты Урала», созданный лично полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область). В пятницу, 27 июня, на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге состоялся третий форум, в нем приняли участие более 600 человек из 10 российских регионов. Центральными темами для обсуждения стали психологическая помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодежи и журналистика в период проведения СВО.

Василий Алексеев