На Среднем Урале открыли первый центр психологической помощи ветеранам СВО

В поселке Белоярский открылся первый в Свердловской области муниципальный центр психологической помощи ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проект реализован администрацией округа совместно с организацией «Герои Урала» и фондом «Защитники Отечества». Здесь помогут в лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), коррекции тревожных состояний, с поддержкой при утрате и терапией бессонницы. Обратиться к специалистам могут жители района и соседних муниципалитетов по предварительной записи.

Центр возглавляет военный психолог подполковник Сергей Колосов. Он является ветераном СВО, военных действий в Афганистане, Первой и Второй чеченских кампаний. Психолог уже провел первые консультации. «Эффект есть. Я пришел сюда, чтобы понять, как это работает. Сам знаю по себе: человек приносит с войны груз переживаний. Сейчас бойцам, возвращающимся с передовой, такая помощь действительно нужна. Процесс занимает не так много времени, но помогает освободиться от негатива»,— отметил ветеран СВО Тимирхан Ефремов.

Глава Белоярского округа Григорий Вихарев сообщил, что центр был открыт по поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и выразил надежду, что пример Белоярского распространится по всему региону.

Напомним, в ноябре полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога призвал глав муниципалитетов усилить работу по социальной интеграции ветеранов спецоперации для недопущения «афганского синдрома» и всплеска криминала в стране, и подчеркнул, что властям следует усилить меры по оказанию психологической помощи бойцам и их семьям.

Ирина Пичурина