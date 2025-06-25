«Россети Тюмень» заключили 24 новых соглашения с провайдерами

С начала 2025 года «Россети Тюмень» заключили 4 договора возмездного оказания услуг и подписали 20 дополнительных соглашений с операторами связи. Официальные документы нужны для законного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 18 тысячах опор ЛЭП в Тюменской области.



Работа с провайдерами направлена на легализацию подвесов ВОЛС, уже размещенных на опорах без предварительного согласования. Неучтенная нагрузка на линии электропередачи может приводить к перебоям электроснабжения потребителей и быть угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ЛЭП.

Энергетики регулярно выявляют факты незаконного подвеса волоконно-оптического кабеля. С начала года проведены плановые осмотры порядка 270 тысяч опор ЛЭП в Тюменской области, в ходе которых выявлено более 10 тысяч точек подвесов ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства без заключения соответствующих договоров.

«Россети Тюмень» готовы к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах компании можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 или на электронную почту Khalidullin-DR@te.ru.