В Минобороны раскритиковали работу большинства волонтеров в госпиталях

Участие большого числа волонтеров в работе госпиталей «не всегда хорошо» отражалось на качестве лечения участников специальной военной операции (СВО), заявила руководитель департамента психологической работы Министерства обороны РФ Валентина Барабанщикова на полях форума «Патриоты Урала» в Ельцин-центре в Екатеринбурге. «Волонтеры, люди большой души и сердца, тоже бывают разные. Некоторые хотели поймать хайп, сфотографироваться, сказать, что они были в госпитале, что они работают с этой категорией, но они не приносят реальной пользы»,— подчеркнула она.

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Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Валентина Барабанщикова

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Госпожа Барабанщикова отметила, что в ведомстве был создан механизм по отбору волонтеров, в рамках которых рассматриваются заявки всех активистов. «Мы должны убедиться, что эти люди будут качественно оказывать психологическую помощь при необходимости, что они не нанесут вреда. Вред можно нанести абсолютно непрофессиональными действиями психолога»,— сказала глава департамента.

Валентина Барабанщикова добавила, что волонтеров обязали «оформлять все мероприятия с военнослужащими, как в медицинской карточке». «Эта информация будет на каждого военнослужащего и будет понятно, что было уже проведено, что сработало, а что бесполезно, что надо делать и продолжать дальше»,— пояснила она.

Представитель Минобороны подчеркнула, что после нововведений «количество желающих работать в госпиталях в разы упало». «Но, наверное, это показатель того, что мы смогли не взять тех, кто этой работы недостоин, кто не является профессионалом»,— сказала госпожа Барабанщикова.

Форум «Патриоты Урала», созданный лично полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область). В пятницу, 27 июня, на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге состоялся третий форум, в нем приняли участие более 600 человек из 10 российских регионов. Центральными темами для обсуждения стали психологическая помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодежи и журналистика в период проведения СВО.

В ходе выступления на форуме Валентина Барабанщикова также призвала власти принять федеральный закон о регламентации психологической деятельности в стране. Она подчеркнула, что Минобороны «готово взять на себя задачу по созданию реестра специалистов по оказанию качественной психологической помощи» для участников СВО. «Посмотрите объявления в любой популярной сети. Тарологи, запятая, психологи — это самое частое сочетание. И это страшно, потому что качество того, что оставят они, мы не можем прогнозировать даже в самых страшных снах»,— сказала госпожа Барабанщикова.

Василий Алексеев