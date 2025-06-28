Глава департамента Минобороны призвала создать реестр психологов России

Руководитель департамента психологической работы Министерства обороны РФ Валентина Барабанщикова призвала власти принять федеральный закон о регламентации психологической деятельности в стране. На полях форума «Патриоты Урала» в Екатеринбурге она подчеркнула, что ведомство «готово взять на себя задачу по созданию реестра специалистов по оказанию качественной психологической помощи» для участников специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Барабанщикова

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Валентина Барабанщикова

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Посмотрите объявления в любой популярной сети. Тарологи, запятая, психологи — это самое частое сочетание. И это страшно, потому что качество того, что оставят они, мы не можем прогнозировать даже в самых страшных снах»,— подчеркнула госпожа Барабанщикова.

Глава департамента отметила, что в Министерстве обороны будет создана рабочая группа, целью которой станет разработка «обязательных для всей страны методических рекомендаций по работе с военнослужащими». «Мне поступает очень много писем, даже через аппарат Госдумы, где сказано "я такой прекрасный психолог, у меня новый метод, возьмите его, я уже его применяю в зоне СВО" — иногда от этого бывает кровь из глаз, не так делается практика, она основывается на науке, на доказательствах, на надежности. Военнослужащие не полигон для экспериментов»,— сказала Валентина Барабанщикова.

Форум «Патриоты Урала», созданный лично полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область). В пятницу, 27 июня, на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге состоялся третий форум, в нем приняли участие более 600 человек из 10 российских регионов. Центральными темами для обсуждения стали психологическая помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодежи и журналистика в период проведения СВО.

Закон об основах психологической помощи в России готовится уже более десяти лет. Первую версию внесла депутат Госдумы от ЕР Людмила Швецова, но документ отклонили в 2014 году. Глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обещала подготовить новую версию законопроекта до конца 2022 года, но до 2025 года проект обсуждался внутри профессионального сообщества и на рассмотрение не вносился. В феврале депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об основах психологической деятельности в России. Он предполагает, что психологи с непрофильным высшим образованием смогут заниматься практикой только до конца 2029 года.

Василий Алексеев