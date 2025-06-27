Жога: свердловские власти усилят поддержку бойцов СВО после отставки Куйвашева

Ветеранов специальной военной операции (СВО) России на Украине начнут привлекать к работе с молодежью через дворовые клубы в Свердловской области после ухода с должности губернатора Евгения Куйвашева и назначения на пост врио главы региона Дениса Паслера, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. «В Свердловской области губернатор поменялся, думаю, немножечко пойдет работа, у нового есть планы войти в нее»,— пояснил господин Жога в ходе форума «Патриоты Урала» по поддержке участников СВО, который проходил на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге.

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Полпред добавил, что соответствующие дворовые клубы работают в большинстве российских регионов, кроме Свердловской области.

Ранее, в мае, Денис Паслер заявил, что кратно увеличил поддержку участников СВО и членов их семей. «Областной бюджет на поддержку и льготы за три года выделял порядка 22 млрд руб., а на 2025 год, с учетом изменений, которые мы приняли, порядка 30–32 млрд руб. Понятно, что это огромная нагрузка на бюджет, но мы показываем, что для нас приоритет»,— подчеркнул врио губернатора.

Господин Паслер добавил, что власти намерены приступить к созданию центра реабилитации для участников СВО в 2025-2026 годах. «Таких центров 12 в стране, для меня было очень большим вопросом, почему в регионе он отсутствует, с учетом количества мобилизованных ребят, контрактников и добровольцев, которые служат, а у нас их не мало, мы высоко в лидерах по стране»,— сказал он на заседании регионального парламента.

Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию 26 марта спустя 12 лет руководства Свердловской областью. Президент Владимир Путин назначил врио губернатора Дениса Паслера, который в 2012-2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года — Оренбургскую область. Господин Паслер заверил главу государства, что постарается решить вопросы, которые «не решаются десятилетиями».

Василий Алексеев