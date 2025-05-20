Денис Паслер услышал о прошлом и рассказал о будущем

Депутаты законодательного собрания Свердловской области заслушали отчет о работе областного правительства в 2024 году. Возглавлявший его Евгений Куйвашев покинул пост главы региона 26 марта, поэтому за него в парламенте выступил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Вопросов к нему у депутатов не возникло, но они с интересом послушали врио губернатора Дениса Паслера о его приоритетах в работе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перед отчетом о работе правительства за 2024 год врио губернатора Денис Паслер напомнил депутатам заксобрания, что он «был непростой», и попросил выступить своего первого заместителя Алексея Шмыкова. «Самое главное, выполнены все социальные обязательства, обеспечена стабильность, процессы модернизации продолжаются в промышленности»,— подчеркнул господин Паслер.

Алексей Шмыков отметил, что по итогам 2024 года область «уверенно держит позиции в первой десятке российских регионов» по основным макроэкономическим показателям, что «отражается на благополучии уральцев». Он пояснил, что субъект увеличил объем валового регионального продукта до 4,4 трлн руб. (4,1 трлн руб. в 2023 году) и размер привлеченных инвестиций до 890,2 млрд руб. (707,7 млрд руб. в 2023 году).

«Средняя заработная оплата выросла на 21,7%, опередив среднероссийские значения. Остается задача по сокращению отставания от среднероссийского уровня оплаты труда, мы отстаем на 2,5 тыс. руб.»,— сказал господин Шмыков.

Первый заместитель губернатора отметил, что социальные выплаты в прошлом году получили более 800 тыс. свердловчан, включая семьи с детьми. «В результате количество многодетных семей в регионе превысило 76 тыс., в них воспитывается 255 тыс. детей»,— сообщил он.

По словам Алексея Шмыкова, в регионе ввели 3,3 млн кв. м жилья и в «очередной раз побили исторический рекорд», превысив показатель прошлого года на 87,4 тыс. кв. м. «В новые квартиры переехало почти 150 тыс. уральских семей. Из аварийного жилфонда общей площадью почти 0,5 млн кв. м — более 30,5 тыс. человек»,— сказал чиновник.

Господин Шмыков отметил, что промышленность сохранила «уверенный рост». «На фоне высокой базы 2023 года индекс промышленного производства по итогам 2024 года составил 104,7%. Высокую динамику показала химическая промышленность с 107,5% и металлургия с ростом 103,7%»,— пояснил он, добавив, что рассчитывает на дальнейшую работу с парламентом по «повышению благополучия жителей региона».

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия»; ЕР) поддержала предложение Дениса Паслера перейти к обсуждению перспектив развития без вопросов Алексею Шмыкову.

Депутат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерина Есина указала на изношенность 80% теплосетей и котельного оборудования. Денис Паслер ответил, что ежегодно система ЖКХ в регионе «модернизируется не так, как бы хотелось».

«Отсюда проблемы, когда в области 28 муниципалитетов не получили паспорта готовности к отопительному сезону, это очень много. Это больше всего в стране»,— подчеркнул он, пообещав направить ряду территорий дополнительно 600-700 млн руб. на подготовку к зиме.

Первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий (ЕР) предупредил Дениса Паслера о риске «серьезного падания показателя по расселению аварийного жилья» в связи с завершением действия соответствующей федеральной программы.

«Проблема с аварийным жильем у нас остается острой. Не пора ли нам серьезно подойти к вопросу создания программы использования арендного жилья для решения проблемы, стать пионером в этих делах»,— предложил он.

Господин Паслер отметил, что власти региона ограничены «институтами и инструментами» для решения проблемы. «На обеспечение жильем детей-сирот в регионе федерация выделила 200 млн руб., область направила 5 млрд руб., потому что по-другому она никак не решалась. В очереди на сегодня 6 тыс. детей-сирот. Здесь никакого арендного жилья не будет в силу законов»,— пояснил он и предложил парламентариям «кардинально пересматривать структуру бюджета».

Депутат от ЕР Владимир Смирнов призвал врио губернатора ускорить строительство центра реабилитации участников СВО в регионе, добавив, что не все ветераны готовы выезжать за пределы области для лечения и реабилитации. Денис Паслер сообщил, что поднял этот вопрос на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым неделей ранее.

Господин Паслер пояснил, что федеральное ведомство не стало выделять средства на заявленный регионом проект, «который было стыдно предлагать». «Другие субъекты дали другие объекты, и быстрее попали в список, и на сегодня готовятся или уже приступили к реабилитации. Мы стараемся догнать»,— сказал он.

Денис Паслер подчеркнул, что правительство региона приступило к поиску «объекта, чтобы он был достойный и привлекательный, либо земельного участка» под создание центра реабилитации.

«Я поговорил со всем, с кем надо, нам пообещали направить в ближайшее время тех людей, которые будут формировать позицию для правительства РФ по поводу адаптации помещения, которое мы приготовим, либо земельного участка. После будем проводить работу, чтобы коли в 2025 году не успели, в 2026 году обязательно туда попали, а может и быстрее»,— заверил врио губернатора.

В ходе общения с прессой после заседания Денис Паслер отметил, что кратно увеличил поддержку участников СВО и их семей за два месяца руководства регионом. «Областной бюджет на поддержку и льготы за три года выделял порядка 22 млрд руб., а на 2025 год, с учетом изменений, которые мы приняли, порядка 30–32 млрд руб. Понятно, что это огромная нагрузка на бюджет, но мы показываем, что для нас приоритет»,— подчеркнул врио губернатора.

Василий Алексеев