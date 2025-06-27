В Госдуме допустили ужесточение мер в отношении Telegram

Запуск национального мессенджера может повлиять на отношение российских властей к Telegram и WhatsApp. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский допустил, что к этим мессенджерам будут применять более строгие меры, чем сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки... это, по сути, доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей»,— сказал господин Боярский, выступая на Международном Невском форуме (цитата по «РИА Новости»). Впрочем, запуск отечественного мессенджера не означает, что остальные площадки нужно срочно запретить, добавил он.

В последний раз Telegram был оштрафован в мае на 2,8 млн руб. «за неисполнение российского законодательства» и нарушение законодательства России в области персональных данных. В апреле площадку оштрафовали на 7 млн руб. за неудаление каналов с призывами выходить на антиправительственные митинги и совершать теракты.

WhatsApp в июне обязали выплатить 3,5 млн руб. за то, что он тоже отказался удалить запрещенный контент. До этого, в мае, мессенджер штрафовали на 800 тыс. руб. «за неисполнение законодательства».

Закон о создании национального мессенджера 24 июня подписал президент России Владимир Путин. Он должен будет объединить функционал приложения по обмену сообщениями и сервисов государственных и муниципальных услуг.