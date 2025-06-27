СПБ Биржа планирует начать торги заблокированными иностранными бумагами

Сегодня во время годового заседания общего собрания акционеров гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков рассказал о планах площадки начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами. Это решение поддержал и комитет биржи по развитию рынков. На данный момент СПБ Биржа консультируется с участниками торгов о деталях запуска. Но сроки и список ценных бумаг пока не определены.

Запуск торгов не означает разблокировку иностранных ценных бумаг. Как пояснили “Ъ” на СПБ Бирже, на первом этапе инвесторам будут доступны акции с первичным листингом в США, в цепочке хранения которых нет НРД. В торгах будет использоваться только российский пул ликвидности торговой площадки. Торги и расчеты по сделкам будут проводиться в рублях через СПБ-банк (расчетный депозитарий биржи).

Площадка попала под санкции США в ноябре 2023 года. Торги иностранными бумагами были остановлены, а активы инвесторов — заморожены. В пресс-службе биржи отметили, что перезапуск торгов иностранными акциями не нарушит санкционное регулирование, поскольку СПБ Биржа и СПБ-банк «не будут взимать какую-либо плату за свои услуги, а значит, не получат выгоды от сделок с заблокированными иностранными ценными бумагами».

Ранее торги заблокированными иностранными акциями, которые находились на хранении в НРД, запустила Московская биржа. Внебиржевые операции стартовали в конце апреля, при этом неквалифицированные инвесторы могли только продавать бумаги. В то же время «квалам» стали доступны к покупке акции 127 американских компаний, включая NVIDIA, MicroStrategy, Tesla, Аpple, Microsoft. К настоящему времени объем торгов превысил 1,1 млрд руб.

Подробнее о том, как торговали заблокированными американскими акциями, читайте в материале «Акции попали между двух рынков».

Андрей Ковалёв<