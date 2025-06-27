Почти треть россиян за год столкнулись с уменьшением или невыплатой премий

За последний год каждый пятый (20%) работающий россиянин столкнулся с уменьшением размера премий. Еще порядка 9% работников совсем перестали получать бонусы. Это следует из результатов исследования hh.ru и НПФ «Эволюция».

Об увеличении размера премий сообщили 16% опрошенных. У 56% суммы бонусов не изменились. Почти четверть респондентов отметили, что их бонус составляет от 10% до 30% от оклада. У 15% опрошенных — 10% от оклада. Еще 14% заявили о сумме в 30–50% от оклада.

60% респондентов сообщили, что иных механизмов поощрения сотрудников, помимо премирования, в их компаниях не предусмотрено.

8 июня президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает учет показателей работника при начислении премий. Работодатель сможет снизить размер премии из-за дисциплинарного взыскания, если его вынесли в расчетный период. При этом общее снижение заработной платы из-за этого не может быть больше 20%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «С премиями не расставайтесь».

Елизавета Шмакова