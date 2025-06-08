Путин подписал закон об уточнении правил снижения премий

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает учет показателей работника при начислении премий. Документ также уточняет случае, из-за которых размер вознаграждения может быть снижен.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс. Согласно закону, работодатель сможет снизить размер премии работнику из-за дисциплинарного взыскания, если его вынесли в расчетный период. При этом общее снижение заработной платы из-за этого не может быть больше 20%.

Документ также обязывает работодателя четко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий в трудовом договоре и локальных актах. Учитываться должно в том числе качество и продолжительность труда.