С премиями не расставайтесь

Работодатели не смогут лишить премии более чем на 20% от зарплаты. Такой лимит будет установлен для наказаний за нарушение трудовой дисциплины. Соответствующие поправки депутаты приняли в третьем чтении. Законопроект обязывает работодателей детально регламентировать системы премирования в трудовых договорах с работниками. Снижение мотивационной части станет возможно только за период, в котором было наложено взыскание, и только по тем видам премий, которые начисляются за соответствующий период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Многие работодатели все еще сохраняют практику формирования зарплаты из небольшого оклада и премиальной части, которая превышает основную выплату, говорит управляющий партнер компании Profistaff Денис Никулин: «Где-то 15–17% компаний эту практику активно используют по понятным причинам: им нужен инструмент для того, чтобы при определенных условиях провести депремирование сотрудника, который имеет существенную часть мотивации в виде фиксированного оклада.

Поэтому, как правило, в этих случаях подписывается договор, где 70% — это фиксированный оклад, а 30% — мотивационная часть, которая может быть по результатам достижений в деятельности уменьшена по решению работодателя. Соискатели такую ситуацию не приветствуют. Предложения подобного рода принимаются гораздо хуже. Касается это в основном среднего звена. Можно выделить производство, там такие практики тоже распространены. Это IT, и в некоторых компаниях это бэк-офис. Во ФГУПах существуют такие формы мотивации, которые реже используются, например, в коммерческих предприятиях, как 13-я зарплата, например. Эта премия используется именно как премия, а не как форма депремирования. А в коммерческих организациях это все-таки инструмент, который позволяет работодателю каким-то образом влиять на работника в случае, если компания не вышла на запланированные результаты».

В октябре 2024 года депутаты приняли закон, обязывающий работодателя выплачивать сотрудникам компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении. Инициатива с ограничением возможности лишения премий должна защитить трудовые права работников и снизить количество судебных разбирательств, говорит директор департамента трудового права Superjob Александр Южалин: «За предыдущие годы наблюдалось большое количество таких трудовых споров. Основным поводом, почему работники идут в суд, стали вопросы, связанные с деньгами. То, что работодатель, по их мнению, что-то недоплатил.

Пару лет назад Конституционный суд уже высказывался по этому поводу. И в своем постановлении указал, что нельзя вот таким образом неограниченно лишать работника премиальных выплат за то, что он имеет дисциплинарные взыскания. И законопроект, который был принят, дублирует выводы Конституционного суда. Работодатели, зная, как теперь идет судебная практика, стали более внимательно описывать ту систему оплаты труда, которая будет применяться в организациях».

Поправки не ограничивают компании вправе применять к работникам дисциплинарные меры, вплоть до увольнения. Однако лишить сотрудника уже заработанной премии станет сложнее.

Юлия Савина