Капремонт Дворца спорта в Гуково планируют завершить в 2025 году

В Гуково Ростовской области капитальный ремонт Дворца спорта с бассейном, в рамках региональной программы развития физкультуры и спорта, планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Параллельно власти намерены закончить строительство спортивного комплекса в соседнем Зверево, поясняют в сообщении.

Первоначально капремонт Дворца спорта «Шахтер» должны были закончить в 2023 году. Однако в апреле 2024-го городская прокуратура выявила нарушения при расходовании бюджетных средств на сумму 123 млн руб. Надзорное ведомство установило, что деньги не освоили и работы не выполнили в срок, поэтому средства вернули в региональную казну.

По представлению прокуратуры заместителя главы администрации Гуково привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и условий расходования межбюджетных трансфертов) и оштрафовали. Впоследствии муниципальный контракт заключили с другим подрядчиком.

Валентина Любашенко