Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Титры в начале и конце фильма несколько раз сообщают зрителям, что ритуал экзорцизма, проведенный в 1928 году над Эммой Шмидт (Эбигейл Ф. Коуэн),— самый задокументированный в ХХ веке. Это действительно так. Во время обряда священник Джозеф Штайгер (Дэн Стивенс) вел подробные записи, которые затем передал немецкому пастору Карлу Фогелю, и тот опубликовал их отдельной брошюрой в 1936 году. В том же году развернутый материал об этом ритуале вышел в журнале Time.

Однако информация о том, что обряд над несчастной Эммой Шмидт действительно был совершен, ничего не прибавляет к впечатлению от "Ритуала" — с тем же успехом фильм мог быть основан не на реальных событиях, а на чистом вымысле...»

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Одержимые штампами».