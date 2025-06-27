Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 28–29 июня

26 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых хоррор «Ритуал» с Аль Пачино в главной роли и трагикомедия Фредерика Хамбалека «Что знает Мариэль». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Предыдущий слайд
Ритуал
Что знает Мариэль
Шпионская свадьба
Великая Лилиан Холл
Святая ночь. Охотники на демонов
Школа мистера Пингвина
Материалистка
Лига теней
Белый пароход
Кровавый урожай
Следующий слайд
Ритуал (The Ritual, 2025)

Ритуал

  • Режиссер: Дэвид Миделл
  • В ролях: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Коуэн, Патрик Фабиан, Патриша Хитон
  • Жанр: ужасы / США / 98 мин.
  • В прокате: с 26 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Титры в начале и конце фильма несколько раз сообщают зрителям, что ритуал экзорцизма, проведенный в 1928 году над Эммой Шмидт (Эбигейл Ф. Коуэн),— самый задокументированный в ХХ веке. Это действительно так. Во время обряда священник Джозеф Штайгер (Дэн Стивенс) вел подробные записи, которые затем передал немецкому пастору Карлу Фогелю, и тот опубликовал их отдельной брошюрой в 1936 году. В том же году развернутый материал об этом ритуале вышел в журнале Time.

Однако информация о том, что обряд над несчастной Эммой Шмидт действительно был совершен, ничего не прибавляет к впечатлению от "Ритуала" — с тем же успехом фильм мог быть основан не на реальных событиях, а на чистом вымысле...»

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Одержимые штампами».

Что знает Мариэль (Was Marielle wei&szlig;, 2025)

Что знает Мариэль

  • Режиссер: Фредерик Хамбалек
  • В ролях: Лаэни Гайзелер, Юлия Йенч, Феликс Крамер, Мехмет Атеши, Мориц фон Тройенфельс, Зисси Хёфферер
  • Жанр: комедия, драма / Германия / 86 мин.
  • В прокате: с 26 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Что знает Мариэль" превращается в хронику распада семьи, для которого сверхспособность девочки становится не причиной, а лишь поводом — это последняя капля, переполнившая чашу притворства, с которым ее родители проживали каждый день. Юмор здесь есть, но довольно мрачный — тонкая и злая ирония пропитывает многие сцены, вызывающие одновременно нервный смех и неловкость за участников».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дочернее невероятие».

Шпионская свадьба (Bride Hard, 2025)

Шпионская свадьба

  • Режиссер: Саймон Уэст
  • В ролях: Ребел Уилсон, Анна Кэмп, Анна Кламски, Давайн Джой Рэндольф, Джиджи Зумбадо, Шерри Кола
  • Жанр: боевик, комедия / США, Кипр / 107 мин.
  • В прокате: с 26 июня

Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол».

Великая Лилиан Холл (The Great Lillian Hall, 2024)

Великая Лилиан Холл

  • Режиссер: Майкл Кристофер
  • В ролях: Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Джесси Уильямс, Пирс Броснан, Майкл Эдвард Роуз
  • Жанр: драма, биография / США / 110 мин.
  • В прокате: с 26 июня

Кинопрокатчик «Парадиз»: «Лилиан Холл, звезда Бродвея, чья долгая и выдающаяся карьера не знала поражений. Она блистала на сцене, вдохновляла поколения. Но время беспощадно. Репетиции превращаются в борьбу, партнеры — в судей, а сцена, некогда родная, становится недоступной. Ее мир рушится, и Лилиан остается один на один со страхами, которые прятала всю жизнь».

Святая ночь. Охотники на демонов (Georukhan bam: demon heonteoseu, 2025)

Святая ночь. Охотники на демонов

  • Режиссер: Лим Дэ-‍хи
  • В ролях: Ма Дон-‍сок, Сохён, Ли Дэвид, Кён Су-‍джин, Чон Джи-‍со, Чхве Гван-‍иль
  • Жанр: ужасы, боевик / Южная Корея / 92 мин.
  • В прокате: с 26 июня

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Сеул погружается в хаос, когда город захватывает криминальная сеть, члены которой поклоняются дьяволу. Полиция в отчаянии и вынуждена призвать на помощь команду охотников на демонов "Святая ночь". Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхъестественные способности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?»

Школа мистера Пингвина (The Penguin Lessons, 2024)

Школа мистера Пингвина

  • Режиссер: Питер Каттанео
  • В ролях: Стив Куган, Вивиан Эль Хабер, Бьёрн Густафссон, Давид Эрреро, Альфонсина Карросио, Джонатан Прайс
  • Жанр: драма / Испания, США, Великобритания / 111 мин.
  • В прокате: с 19 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «30 тыс. людей были убиты или пропали без вести во время "грязной войны", сообщают финальные титры. Зато учитель английского подружился с пингвином и перестал быть мизантропом — это, наверное, надо считать хеппи-эндом».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пингвин пошел в школу».

Материалистка (Materialists, 2025)

Материалистка

  • Режиссер: Селин Сон
  • В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль, Зои Уинтерс, Марин Айрленд, Даша Некрасова
  • Жанр: комедия, мелодрама / США, Финляндия / 116 мин.
  • В прокате: с 19 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Как в большинстве романтических комедий, действие "Материалистки" происходит в мире, очень похожем на настоящий, но все же слегка сдвинутом в глянцевую кинематографическую реальность, как будто жизнь 30–40-летних ньюйоркцев пропустили через лестные фотофильтры… Мир, в котором отношения, а тем более брак — это в первую очередь слияние капиталов».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сваха и предубеждение».

Лига теней (Shadow Force, 2025)

Лига теней

  • Режиссер: Джо Карнахан
  • В ролях: Омар Си, Керри Вашингтон, Марк Стронг, Давайн Джой Рэндольф, Метод Мэн, Маршалл Кук
  • Жанр: боевик, триллер, драма / США / 104 мин.
  • Слоган: «Пора выйти на свет»
  • В прокате: с 19 июня

Кинопрокатчик Global Film: «Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но нарушили одно из главных правил — влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них — самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых».

Белый пароход (2024)

Белый пароход

  • Режиссер: Инга Шепелева
  • В ролях: Элла Соколова, Александр Кошкидько, Роман Атласов
  • Жанр: драма / Россия, Франция / 90 мин.
  • Слоган: «Красная песня на белом снегу»
  • В прокате: с 19 июня

Кинопрокатчик «К24»: «По направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее».

Кровавый урожай (Clown in a Cornfield, 2024)

Кровавый урожай

  • Режиссер: Илай Крэйг
  • В ролях: Кэти Дуглас, Аарон Абрамс, Карсон МакКормак, Винсент Маллер, Кевин Дюран, Уилл Сассо
  • Жанр: ужасы / США, Люксембург, Великобритания, Канада / 97 мин.
  • В прокате: с 19 июня

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной из прошлого, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. После того, как ужасающий клоун Френдо, некогда невинный талисман городка, начинает беспощадно убивать одноклассников Куинн, девушка понимает, что ей придется совершить невозможное, чтобы выжить».

Новости компаний Все