Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 28–29 июня
26 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых хоррор «Ритуал» с Аль Пачино в главной роли и трагикомедия Фредерика Хамбалека «Что знает Мариэль». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Ритуал
- Режиссер: Дэвид Миделл
- В ролях: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Коуэн, Патрик Фабиан, Патриша Хитон
- Жанр: ужасы / США / 98 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Титры в начале и конце фильма несколько раз сообщают зрителям, что ритуал экзорцизма, проведенный в 1928 году над Эммой Шмидт (Эбигейл Ф. Коуэн),— самый задокументированный в ХХ веке. Это действительно так. Во время обряда священник Джозеф Штайгер (Дэн Стивенс) вел подробные записи, которые затем передал немецкому пастору Карлу Фогелю, и тот опубликовал их отдельной брошюрой в 1936 году. В том же году развернутый материал об этом ритуале вышел в журнале Time.
Однако информация о том, что обряд над несчастной Эммой Шмидт действительно был совершен, ничего не прибавляет к впечатлению от "Ритуала" — с тем же успехом фильм мог быть основан не на реальных событиях, а на чистом вымысле...»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Одержимые штампами».
Что знает Мариэль
- Режиссер: Фредерик Хамбалек
- В ролях: Лаэни Гайзелер, Юлия Йенч, Феликс Крамер, Мехмет Атеши, Мориц фон Тройенфельс, Зисси Хёфферер
- Жанр: комедия, драма / Германия / 86 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Что знает Мариэль" превращается в хронику распада семьи, для которого сверхспособность девочки становится не причиной, а лишь поводом — это последняя капля, переполнившая чашу притворства, с которым ее родители проживали каждый день. Юмор здесь есть, но довольно мрачный — тонкая и злая ирония пропитывает многие сцены, вызывающие одновременно нервный смех и неловкость за участников».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дочернее невероятие».
Шпионская свадьба
- Режиссер: Саймон Уэст
- В ролях: Ребел Уилсон, Анна Кэмп, Анна Кламски, Давайн Джой Рэндольф, Джиджи Зумбадо, Шерри Кола
- Жанр: боевик, комедия / США, Кипр / 107 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол».
Великая Лилиан Холл
- Режиссер: Майкл Кристофер
- В ролях: Джессика Лэнг, Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Джесси Уильямс, Пирс Броснан, Майкл Эдвард Роуз
- Жанр: драма, биография / США / 110 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Лилиан Холл, звезда Бродвея, чья долгая и выдающаяся карьера не знала поражений. Она блистала на сцене, вдохновляла поколения. Но время беспощадно. Репетиции превращаются в борьбу, партнеры — в судей, а сцена, некогда родная, становится недоступной. Ее мир рушится, и Лилиан остается один на один со страхами, которые прятала всю жизнь».
Святая ночь. Охотники на демонов
- Режиссер: Лим Дэ-хи
- В ролях: Ма Дон-сок, Сохён, Ли Дэвид, Кён Су-джин, Чон Джи-со, Чхве Гван-иль
- Жанр: ужасы, боевик / Южная Корея / 92 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Сеул погружается в хаос, когда город захватывает криминальная сеть, члены которой поклоняются дьяволу. Полиция в отчаянии и вынуждена призвать на помощь команду охотников на демонов "Святая ночь". Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхъестественные способности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?»
Школа мистера Пингвина
- Режиссер: Питер Каттанео
- В ролях: Стив Куган, Вивиан Эль Хабер, Бьёрн Густафссон, Давид Эрреро, Альфонсина Карросио, Джонатан Прайс
- Жанр: драма / Испания, США, Великобритания / 111 мин.
- В прокате: с 19 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «30 тыс. людей были убиты или пропали без вести во время "грязной войны", сообщают финальные титры. Зато учитель английского подружился с пингвином и перестал быть мизантропом — это, наверное, надо считать хеппи-эндом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пингвин пошел в школу».
Материалистка
- Режиссер: Селин Сон
- В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль, Зои Уинтерс, Марин Айрленд, Даша Некрасова
- Жанр: комедия, мелодрама / США, Финляндия / 116 мин.
- В прокате: с 19 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Как в большинстве романтических комедий, действие "Материалистки" происходит в мире, очень похожем на настоящий, но все же слегка сдвинутом в глянцевую кинематографическую реальность, как будто жизнь 30–40-летних ньюйоркцев пропустили через лестные фотофильтры… Мир, в котором отношения, а тем более брак — это в первую очередь слияние капиталов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сваха и предубеждение».
Лига теней
- Режиссер: Джо Карнахан
- В ролях: Омар Си, Керри Вашингтон, Марк Стронг, Давайн Джой Рэндольф, Метод Мэн, Маршалл Кук
- Жанр: боевик, триллер, драма / США / 104 мин.
- Слоган: «Пора выйти на свет»
- В прокате: с 19 июня
Кинопрокатчик Global Film: «Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но нарушили одно из главных правил — влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них — самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых».
Белый пароход
- Режиссер: Инга Шепелева
- В ролях: Элла Соколова, Александр Кошкидько, Роман Атласов
- Жанр: драма / Россия, Франция / 90 мин.
- Слоган: «Красная песня на белом снегу»
- В прокате: с 19 июня
Кинопрокатчик «К24»: «По направлению из Москвы на пост директора музыкальной школы в якутском городе заступает русский мужчина. Он стремится навести свои порядки и вскоре вовлекается в противостояние с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. На дворе перестройка, которая ставит перед народом саха необходимость заново собрать представление о своей идентичности. Столкновение двух культур приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь ей предстоит сделать выбор между сакральностью темного прошлого и любовью, возвестившей надежду на светлое будущее».
Кровавый урожай
- Режиссер: Илай Крэйг
- В ролях: Кэти Дуглас, Аарон Абрамс, Карсон МакКормак, Винсент Маллер, Кевин Дюран, Уилл Сассо
- Жанр: ужасы / США, Люксембург, Великобритания, Канада / 97 мин.
- В прокате: с 19 июня
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной из прошлого, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. После того, как ужасающий клоун Френдо, некогда невинный талисман городка, начинает беспощадно убивать одноклассников Куинн, девушка понимает, что ей придется совершить невозможное, чтобы выжить».