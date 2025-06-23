Пингвин пошел в школу

В прокат вышел фильм Питера Каттанео «Школа мистера Пингвина» (The Penguin Lessons) по мотивам книги британского учителя Тома Мишеля, преподававшего в Аргентине и нашедшего там необычного пернатого товарища. Авторы попытались добавить истории о дружбе человека и зверушки более широкие смыслы, но справиться с ними не смогли, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Куган умеет оставаться невозмутимым даже в самых нелепых ситуациях

Фото: Cinema Park Distribution Стив Куган умеет оставаться невозмутимым даже в самых нелепых ситуациях

Фото: Cinema Park Distribution

Мемуары Тома Мишеля были изданы в Великобритании в 2016 году и быстро стали бестселлером. Сочетая задушевность с юмором, автор рассказывал, как в 23 года он, уроженец сельской Англии, приехал в Аргентину, как спасенный на пляже пингвин стал его питомцем и помог открыть целый новый мир.

Этот материал кажется вполне подходящим для адаптации командой, прославившейся фильмами о маленьких людях с большими сердцами, которые не боятся что-то менять в этой жизни: Питер Каттанео был номинирован на «Оскар» за «Мужской стриптиз» (1997) — комедию о шеффилдских сталеварах, сменивших профессию из-за экономического кризиса, а сценарист Джефф Поуп — за «Филомену» (2013), рассказывающую о женщине, разыскивающей сына, которого когда-то ее вынудили отдать в католический приют Магдалины.

В обоих этих фильмах личные истории служили своего рода лупой, через которую рассматривались острые социальные темы. Тот же фокус Поуп и Каттанео попытались проделать и в «Школе мистера Пингвина», поместив частный случай из жизни британского экспата в контекст страшного периода аргентинской истории — «грязной войны» 1976–1983 годов, которую вела правящая военная хунта с собственными гражданами. Однако связанные с этим события, которых не было в книге, не столько встроены в сюжет, сколько пришиты к нему белыми нитками, отчего «политическая» линия выглядит неуклюжей, поверхностной и бестактной.

Мишеля в фильме играет 59-летний Стив Куган, так что герой лишился юношеского простодушия и превратился в уставшего от жизни, эмоционально закрытого и довольно циничного человека. В 1976 году он приезжает в Аргентину преподавать английский в частном пансионе для сыновей местной элиты. Вокруг все только и говорят, что о неминуемом военном перевороте, но директор школы мистер Бакл (Джонатан Прайс) подчеркивает, что его учебное заведение — вне политики и все мысли на этот счет сотрудникам надо держать при себе.

Мишель к политике равнодушен, как и к преподаванию и вообще, кажется, ко всему на свете. Он даже не пытается наладить контакт с учениками, которые на его уроках шумят и задирают друг друга, и ледяной иронией встречает попытки учителя физики Тапио (Бьорн Густаффсон) с ним подружиться. Произошедший все-таки путч интересует его постольку, поскольку школьников распускают по домам, а учителям выпадает неделя отпуска.

Провести его Мишель решает в соседнем Уругвае, где знакомится в баре с симпатичной дамой (Флоренция Ночетти). Прогуливаясь по пляжу, они натыкаются на пингвина, угодившего в пятно мазута. Чтобы произвести впечатление на спутницу, Мишель соглашается его спасти. Вместе они отмывают птицу в гостиничной ванной, после чего дама решает, что ей пора домой к мужу, а наш герой остается наедине с пингвином. Поутру оказывается, что тот совсем не рвется на свободу, а, наоборот, везде следует за Мишелем, так что приходится везти его с собой в Аргентину.

Конечно, поначалу Мишель будет пытаться избавиться от пингвина, но постепенно тот растопит его сердце, а также поможет завоевать внимание юных шалопаев и заинтересовать их английским. Все это подано в незамысловатом, довольно шаблонном, но симпатичном духе доброй комедии. Стив Куган умеет оставаться невозмутимым даже в самых нелепых ситуациях, отчего они становятся только смешнее, а пернатый артист и вправду очарователен.

Однако, на свою и зрителей беду, Мишелю приходится столкнуться с суровой реальностью военной диктатуры. Конечно, он все равно остается благополучным иностранцем и его положение намного безопаснее, чем у местных. Авторы вроде бы отдают себе в этом отчет, даже иронизируя по этому поводу. Но при этом так боятся испортить зрителям настроение, что сглаживают все возможные острые углы, а все самое страшное топят в сантиментах. 30 тыс. людей были убиты или пропали без вести во время «грязной войны», сообщают финальные титры. Зато учитель английского подружился с пингвином и перестал быть мизантропом — это, наверное, надо считать хеппи-эндом.

Юлия Шагельман