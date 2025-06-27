Аренда недвижимости ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — проводит аукционы в электронной форме методом пошагового понижения начальной цены на право заключения договора аренды двух помещений, расположенных в здании вокзала Олимпийский парк по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вокзальная, д. 7.

Фото: пресс-служба СКЖД

1) помещения под производственно-складскую деятельность, общей площадью 82,3 кв. м. Помещения неотапливаемые, высота потолков (потолок имеет наклон от 2,75 м до 3,30 м), стены окрашены, пол бетонный. Коммуникации: электроснабжение. Отдельный вход. Начальный размер арендной платы составляет 93 657,6 руб. (с учетом НДС).

Информация об Объекте недвижимого имущества размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД.

Фото: пресс-служба СКЖД

2) помещение под склад, площадью 23,7 кв. м, в хорошем состоянии, выполнен косметический ремонт. Коммуникации: центральное отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Высота потолков 2,7 м, стены и пол облицованы керамический плиткой. Начальный размер арендной платы составляет 36 735 руб. (с учетом НДС).

Информация об Объекте недвижимого имущества размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД.

Фото: пресс-служба СКЖД

Договоры аренды заключаются по результатам аукциона с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».

Дополнительную информацию о проведении аукционов, объектах, их осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru

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ОАО РЖД