Аренда недвижимости ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — проводит аукционы в электронной форме методом пошагового понижения начальной цены на право заключения договора аренды двух помещений, расположенных в здании вокзала Олимпийский парк по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вокзальная, д. 7.
1) помещения под производственно-складскую деятельность, общей площадью 82,3 кв. м. Помещения неотапливаемые, высота потолков (потолок имеет наклон от 2,75 м до 3,30 м), стены окрашены, пол бетонный. Коммуникации: электроснабжение. Отдельный вход. Начальный размер арендной платы составляет 93 657,6 руб. (с учетом НДС).
Информация об Объекте недвижимого имущества размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД.
2) помещение под склад, площадью 23,7 кв. м, в хорошем состоянии, выполнен косметический ремонт. Коммуникации: центральное отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Высота потолков 2,7 м, стены и пол облицованы керамический плиткой. Начальный размер арендной платы составляет 36 735 руб. (с учетом НДС).
Информация об Объекте недвижимого имущества размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД.
Договоры аренды заключаются по результатам аукциона с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
Дополнительную информацию о проведении аукционов, объектах, их осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru
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ОАО РЖД
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