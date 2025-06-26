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Власти Свердловской области обсудили вопросы расселения пострадавших от ЧС

На заседании регионального правительства были рассмотрены вопросы ликвидации последствий двух чрезвычайных ситуаций, произошедших за прошедшую неделю в Серове и в Ивделе. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Денис Паслер

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее в Серове, 22 июня, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва пострадали пять человек, один из них скончался в больнице. По словам главы региона, результаты обследования дома показали необходимость демонтажа двух подъездов. Дом будет признан аварийным, глава города получил поручение подготовить документы для выплаты компенсаций. В перспективе на месте строения планируется возвести новое современное здание.

В Ивделе продолжается оценка пострадавшего здания, после взрыва, предположительно, газового баллона, из-за которого начался пожар. Администрация находится в контакте с жителями и оказывает необходимую помощь.

Кроме того, в ходе заседания губернатор выразил благодарность жителям за активное участие в голосовании по благоустройству территорий, в котором приняли участие более 1,1 млн человек. Ранее в ходе встречи министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым заявил о поддержке благоустройства набережной реки Исеть и Ольховка в Екатеринбурге.

Были заслушаны доклады о ходе строительства спортивных объектов в Дегтярске и Новоуральске. В Новоуральске ведется реконструкция стадиона им. Завады, а в Дегтярске начался конкурс на проектирование и строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Общий объем вложений в дегтярский проект составляет около 500 млн руб.

Полина Щуцкая

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