В уральском Ивделе из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке погибли два человека

В ночь на 26 июня в пятиэтажном доме на ул. Карла Маркса, 33 в Ивделе (Свердловская область) произошел взрыв, предположительно, газового баллона, после этого начался пожар. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительной информации, погибли два человека, за медпомощью обратились семь человек, включая одного из спасателей. Введен режим ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Сообщение о происшествии в доме на четыре подъезда поступило в полицию в 2:55. Из дома эвакуировали 30 человек, включая восьмерых детей. Пожар уже ликвидирован. «По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в квартире, где произошел хлопок. Их тела в настоящее время извлекается из-под завалов. В жилище обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен. Случившееся, по имеющимся данным, носит бытовой характер и не связано с проявлениями насильственного криминала»,— сообщил полковник Горелых.

В результате взрыва были повреждены также три легковых автомобиля, которые были припаркованы у подъезда.

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы.

По информации МЧС Свердловской области, хлопок произошел на втором этаже. Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 кв. м.

Напомним, 22 июня хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в Серове (Свердловская область). В результате взрыва пострадали пять человек, один из них скончался в больнице.

Ирина Пичурина