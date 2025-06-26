В уральском Ивделе из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке погибли два человека
В ночь на 26 июня в пятиэтажном доме на ул. Карла Маркса, 33 в Ивделе (Свердловская область) произошел взрыв, предположительно, газового баллона, после этого начался пожар. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительной информации, погибли два человека, за медпомощью обратились семь человек, включая одного из спасателей. Введен режим ЧС.
Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых
Сообщение о происшествии в доме на четыре подъезда поступило в полицию в 2:55. Из дома эвакуировали 30 человек, включая восьмерых детей. Пожар уже ликвидирован. «По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в квартире, где произошел хлопок. Их тела в настоящее время извлекается из-под завалов. В жилище обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен. Случившееся, по имеющимся данным, носит бытовой характер и не связано с проявлениями насильственного криминала»,— сообщил полковник Горелых.
В результате взрыва были повреждены также три легковых автомобиля, которые были припаркованы у подъезда.
СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы.
По информации МЧС Свердловской области, хлопок произошел на втором этаже. Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 кв. м.
Напомним, 22 июня хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в Серове (Свердловская область). В результате взрыва пострадали пять человек, один из них скончался в больнице.