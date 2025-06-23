Чайник громко хлопнул

Скончался один из пяти пострадавших после взрыва газа в пятиэтажном доме в Серове (Свердловская область), который произошел 22 июня. У погибшего было63% ожога тела. По предварительным данным, он включил чайник, хотя чувствовал запах газа, и раздался взрыв. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подъезд дома, разрушенный при взрыве, восстановлению не подлежит. Его жителям предоставят сертификаты на покупку нового жилья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Взрыв газовоздушной смеси произошел днем в воскресенье, 22 июня, в Серове (Свердловская область) на последнем этаже пятиэтажного дома по ул. Зеленой, 7а. «Имеются разрушения конструкций дома на пятом этаже второго подъезда: повреждены балкон и кровля. Повреждены две квартиры. Ситуация находится под моим личным контролем. Жителям дома оказывается вся необходимая помощь»,— сообщил вчера в telegram-канале глава Серова Василий Сизиков. Он уточнил, что повреждения получила 21 квартира.

«Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина в квартире на пятом этаже, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник, чтобы его разогреть»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых,

В результате взрыва пострадали пять человек, включая ребенка. Больше всего — Александр Мохов, житель квартиры, где произошел взрыв. Прибывшим на место ЧП журналистам «Канала-С» он успел сказать, что ранее проблем с газом у него не возникало. «Все было хорошо, я проснулся, и газом пахло дома, я включил чайник. И вот. У всех двери повыбивало»,— сказал он. Александр Мохов был доставлен в городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге, но врачам не удалось его спасти. Как сообщили «Ъ-Урал» в больнице, он скончался от полученных ожогов.

По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, жильцы дома были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения (ПВР) на базе гостиничного комплекса «Надеждинский». Сейчас в ПВР находится 24 человека, включая шесть детей. Для них организовано четырехразовое питание.

Денис Паслер сообщил, что после случившегося проведен оперативный штаб по чрезвычайной ситуации в Серове. С докладами выступили представители министерств общественной безопасности, социальной политики, финансов, жилищно-коммунального хозяйства, МЧС и МВД.

По словам господина Паслера, жалобы от жильцов дома на запах газа или проблемы с вытяжкой не поступали, а необходимые проверки проводились в доме в феврале и мае 2025 года.

Денис Паслер поручил оперативно в течение двух дней заменить окна в ряде квартир соседних домов, которые пострадали после взрыва.

В Серове введен режим ЧС муниципального характера, работа по ликвидации последствий взрыва продолжается. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

Василий Сизиков в день происшествия встретился с жителями поврежденного дома. По его словам, подъезд находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит. Жителям пострадавших квартир будут предоставлены сертификаты на покупку жилья в Серове из расчета площади квартиры, уже составлен график консультаций с каждой семьей.

«Подписал постановление, согласно которому повысил стоимость одного квадратного метра жилья в Серове до 71,1 тыс. руб. Это поможет жильцам при покупке квартиры или частного дома взамен пострадавшего жилья»,— добавил господин Сизиков.

Денис Паслер выделил на помощь жильцам дома в Серове из резервного фонда Свердловской области более 4 млн руб. «Конечно, это далеко не вся помощь: администрация муниципалитета по моему поручению уже организовала работу по замене окон в квартирах, а также на основе решения экспертов направит нам информацию о том, какие квартиры не подлежат восстановлению. Получив решение экспертов, определим размер компенсаций на основе рыночной цены и предоставим компенсации»,— пообещал врио губернатора. Членам семьи погибшего будет выплачено единовременное пособие 1,5 млн руб.

Подобное ЧП случилось в августе 2024 года в Нижнем Тагиле: газ взорвался в пятиэтажном жилом доме по адресу Сибирская улица, 8. В результате обрушились первый и второй подъезды, 10 человек погибли, среди них 5 детей, травмы получили 15 человек. Было разрушено 25 квартир. После происшествия были задержаны два слесаря и мастер АО «Газэкс». По данным следствия, сотрудники компании за месяц до ЧП проводили проверку газораспределительной системы в здании, но не обнаружили никаких неполадок. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Мария Шараева