Минстрой поддержит благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге в 2026

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. В ходе встречи министр заявил о поддержке благоустройства набережной реки Исеть и Ольховка в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В мэрии отметили, что Екатеринбург второй год подряд демонстрирует лучшие показатели среди крупных городов России, набрав почти 400 тыс. голосов в ходе онлайн-голосования, около 70% из которых собраны благодаря волонтерам.

По данным федерального Минстроя, в 2025 году в Екатеринбурге запланировано благоустройство 11 территорий, включая восемь общественных пространств и три дворовых участка. С 2019 по 2024 год в городе приведено в порядок более 130 объектов. В рамках проекта была проведена масштабная реконструкция набережной реки Исети и парка «Зеленая роща».

В 2025 году в голосовании участвуют 8 рекреационных зон, включая парки, скверы и набережные.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Свердловская область стала лидером по количеству проголосовавших за территории для благоустройства. В голосовании приняли участие более 1,1 млн уральцев. Победителем стал участок набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге, ему отдали предпочтение более 73 тыс. горожан. Свердловская область среди регионов УрФО.

Ранее Алексей Орлов, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что его не устраивает использование площади 1905 года как автостоянку. Летом на центральной площади планируется провести фестиваль «Лето на площади», который будет идти около трех месяцев. По словам мэра, часть средств на это мероприятие будет направлено из туристического налога.

Полина Щуцкая