В Анапе 26 июня не выявили новых выбросов мазута на побережье

Утром 26 июня муниципальные службы не выявили новых следов загрязнения на пляжах Анапы. Мониторинг береговой линии прошел с участием мобильных команд, задействованных в ликвидации последствий ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Команды из Северского и Тбилисского районов продолжают работы по очистке: одна группа работает на Центральном пляже Анапы, вторая — в районе поселка Джемете. Процесс проводится с соблюдением технологии деликатного извлечения загрязненного песка.

Ранее в гостиницах и санаторно-курортных учреждениях Анапы и Темрюкского района ввели обязательное письменное информирование постояльцев о запрете на купание. По данным оперштаба, мера носит профилактический характер и направлена на предупреждение возможных последствий контакта с остатками нефтепродуктов. Туристам разъясняются риски для здоровья: кожные заболевания, аллергические реакции и пищевые отравления.

Анна Гречко