Туристов в гостиницах Анапы обяжут подписывать письмо о запрете купания

В гостиницах и санаторно-курортных учреждениях Анапы и Темрюкского района Краснодарского края введена обязательная процедура письменного информирования гостей о запрете на купание и посещение пляжей. Документ, содержащий предупреждение о рисках для здоровья, постояльцы подписывают при заселении, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Мера носит профилактический характер и связана с продолжающимися мероприятиями по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на черноморском побережье, где сохраняется вероятность загрязнения прибрежной зоны нефтепродуктами, отмечают в оперштабе. Туристам разъясняются потенциальные угрозы, включая кожные заболевания, аллергические реакции и пищевые отравления, вызванные возможным контактом с мазутом в воде или на пляже.

Как пояснил заместитель генерального директора санатория «Надежда» Владимир Бобяк, с начала сезона учреждение отказалось от традиционного размещения лежаков на пляже. Для обеспечения безопасности за ситуацией следит дежурный спасатель, информирующий отдыхающих о запретах. В качестве альтернативы морскому отдыху предложены три открытых бассейна на территории санатория.

По словам представителя учреждения, пункт о запрете посещения пляжа и купания в море включен в анкету при регистрации (№13) и требует обязательного ознакомления и подписи. Такая мера, по мнению администрации, способствует формированию ответственного отношения к мерам безопасности, особенно при размещении семей с детьми.

Вячеслав Рыжков